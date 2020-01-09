Египет купил у Украины 60 тысяч тонн пшеницы

Новости Бизнеса:Египет закупил 60 тысяч тонн украинской пшеницы.

Египет закупил на тендере 8 января 2020 года 300 тыс. тонн пшеницы, из них 60 тыс. тонн зерна из Украины.

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

"На тендере 8 января 2020 года Египет закупил 300 тыс. тонн пшеницы происхождением из Украины, Румынии и России с поставкой с 18 по 29 февраля 2020 года. Средняя цена закупки составила 245,71 долл. за тонну CFR (с доставкой - ред.). На предыдущем тендере средняя цена закупки составила 238,19 долл. за тонну ", - говорится в сообщении.

В рамках тендера компанией Louis Dreyfus Company было закуплено 60 тыс. тонн украинской пшеницы по цене 245,93 долл. за тонну с доставкой.

Как сообщалось ранее, с начала 2019/2020 маркетингового года, по состоянию на 3 января 2020 года, Украина экспортировала 31,10 млн тонн зерновых культур (23,19 млн тонн за аналогичный период 2018/2019 МГ). В частности, было экспортировано 14,99 млн т пшеницы (в 2018/2019 МГ - 10,47 млн тонн).