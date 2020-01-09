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Украина поднялась на 55 позиций в топе инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики

Украина поднялась на 55 позиций в топе инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики
20:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина попала в ТОП-10 по инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики стран, которые развиваются.

Украина попала в ТОП-10 по инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики, оказавшись на 8-ом месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы в 2019 г. Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики стран, которые развиваются. В 2018 г. страна занимала скромную 63-ю строчку. Также реализованные проекты позволили увеличить общую мощность "чистой" электроэнергетики в Украине в 3 раза, а именно – до 6,8 ГВт", - сообщил Милованов.

Милованов объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

По его словам, в 2019 г. около 3,7 млрд евро инвестировано в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине.

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Инвестиции, Электроэнергия, Тимофей Милованов, ВИЭ.
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