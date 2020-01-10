Милованов: Рост международных резервов делает нас более независимыми от МВФ

Новости Бизнеса:По обнародованным НБУ данным, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума - до $25,3 млрд.

Международные резервы в 2019 году выросли до семилетнего максимума - до $25,3 млрд, что, в свою очередь, делает украинскую экономику более устойчивой и независимой, в том числе и от кредитов МВФ. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Высокий уровень резервов делает украинскую экономику более устойчивой и независимой, в том числе от траншей МВФ", - говорится в сообщении.

Милованов напомнил, что, по обнародованным НБУ данным, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума - до $25,3 млрд. За прошлый год они увеличились на $4,5 млрд из-за увеличения притока валюты от экспортеров и международных инвесторов. По итогам 2019 года чистая купля валюты НБУ составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

"В то же время репутация украинской экономики среди инвесторов остается неидеальной. Это означает, что на сегодняшний день роль программы МВФ становится более политической, чем экономической: существование программ убеждает международных и внутренних инвесторов в ответственности экономических политик правительства. Надеюсь, что в этом или следующем году мы сможем поднять кредитный рейтинг и доверие инвесторов к Украине до уровня, когда нам уже не потребуется сертификация МВФ", - заметил министр.

В Национальном банке считают, что подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может произойти в первом квартале 2020 года. Программа будет заключена сроком на три года, в объеме $,5 млрд.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова в декабре прошлого года заявляла, что Украина должна заключить новую программу с Международным валютным фондом и выполнить её, после чего сотрудничать с фондом как страна-участница, которая не требует нового кредитования.