В Совете Европы порекомендовали Франции заняться борьбой с коррупцией

Новости мира:Франция должна улучшить противодействие коррупции.

В Совете Европы рекомендуют Франции улучшить противодействие коррупции в системах исполнительной власти и правоохранительных органов.

Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO).

"Антикоррупционный орган Совета Европы - GRECO - призывает Францию улучшить эффективность и практическое применение общих принципов по предупреждению коррупции в системе исполнительной власти (президент Республики, министры, члены частных офисов и старшие государственные служащие), а также в Национальной полиции и Национальной жандармерии", - заявили в СЕ.

Как отмечается в докладе, на фоне положительных законодательных решений по обеспечению прозрачности публичной жизни и добропорядочности чиновников, всё еще остаются некоторые "серые зоны", требующие дальнейшего внимания.

В частности, GRECO указывает на необходимость дополнения кода поведения министров, а также этического устава частного офиса президента страны некоторыми требованиями добропорядочности и санкциями за нарушение норм поведения.

Доклад также указывает на необходимость анализа деклараций интересов президента Республики, а также членов правительства на момент обретения ими полномочий, чтобы избежать таких конфликтов интересов.

В докладе рекомендуется обеспечить большую прозрачность в контактах президента и чиновников с лоббистами.

Относительно Национальной полиции и Национальной жандармерии в документе содержится призыв к необходимости утверждения всеохватывающей стратегии по предупреждению коррупции.