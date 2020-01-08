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Авиакатастрофа в Иране: страны "Большой семерки" выражают соболезнования

Авиакатастрофа в Иране: страны "Большой семерки" выражают соболезнования
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Послы G7 прокомментировали крушение украинского самолета возле Тегерана.

Послы страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выражают глубокие соболезнования семьям всех погибших в катастрофе украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Об этом сообщает "Группа поддержки" послов G7 в Twitter.

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса "Международных авиалиний Украины", которая произошла возле Тегерана сегодня утром", - говорится в сообщении.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

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Все по теме:

Германия, Италия, Авиакатастрофа, США, Франция, Великобритания, Япония, Иран, Канада, МАУ, G7, PS752.
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