Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Новости мира:Жители Парижа продолжают выходить на акции протеста с требованием не принимать новую пенсионную реформу.

В Париже проходит очередная демонстрация против запланированной правительством пенсионной реформы, между участниками акции и полицией произошли первые столкновения. Об этом сообщает Le Figaro. Протестное шествие в Париже началось примерно в 14:20 с часовым опозданием.

Перед тем как тысячи участников демонстрации двинулись по бульвару от площади Республики между ними и правоохранителями произошли незначительные стычки.

Сообщается, что правоохранители бросили в толпу снаряды со слезоточивым газом.

Кроме уже традиционных лозунгов против реформы, протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда бросают в правоохранителей различный мусор.

Напомним, 5 декабря во Франции началась бессрочная всеобщая забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут потерять ряд привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране нарушена работа общественного транспорта. Кроме того, в Париже и ряде других городов время от времени проходят массовые демонстрации против пенсионной реформы.

Напомним, профсоюзы недовольны намерениями властей провести пенсионную реформу.