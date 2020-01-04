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Атака в пригороде Парижа: нападавший имел психические расстройства

Атака в пригороде Парижа: нападавший имел психические расстройства
11:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во французской полиции заявили, что мужчина, который напал на людей в пригороде Парижа, имел психические расстройства.

Мужчина, который в пятницу напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа, страдал психическими расстройствами и недавно перешел в ислам. Об этом сообщает BFMTV.

На данном этапе антитеррористическая прокуратура еще не выявила оснований для открытия дела. Следователи однако установили ход действий нападавшего и его личность. Мужчина по имени Натан родился в 1997 году в городе Ле-Лила. Он жил в 14-м округе Парижа, при этом не имел работы и нигде не учился. Соседи характеризуют его как доброго, но психически неустойчивого человека.

Серьезные психические расстройства несколько раз приводили его в больницу. На момент нападения он находился на учете у психологического центра в Париже. Следователи склоняются к тому, что в случае пятничного нападения речь идет об акте психической нестабильности без террористического мотива.

СМИ: Правоохранители Франции установили организатора терактов в Париже и Брюсселе

Нападавший также недавно принял ислам. В его рюкзаке, найденном после преступления, лежала прощальная записка с упоминанием мусульманской религии и Коран. Однако признаков радикализации правоохранители не обнаружили. Кроме того, мужчина был неизвестен разведывательным и правоохранительным службам.

Накануне мужчина с ножом набросился с ножом на прохожих в парке в пригороде Парижа. Он ранил двух женщин, а мужчина, который бросился на защиту жены, погиб. Самого нападавшего застрелили полицейские.

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Париж, Франция.
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