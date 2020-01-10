"Кошельки министров": в Минсоцполитики раскрыли зарплату Соколовской

Новости Бизнеса:Министр социальной политики Юлия Соколовская заработала в декабре 216 тыс. 783,36 грн.

Глава Министерства социальной политики Украины Юлия Соколовская получила в декабре 216 тысяч 783,36 гривен зарплаты.

О таких цифрах рассказали в Минсоцполитики, передают в аналитическом портале "Слово и Дело".

Отмечается, что оклад главы ведомства составляет 15 тыс. 238,10 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 3 тыс. 657,14 грн, за работу с государственной тайной – 3 тыс. 047,62 грн, отпускные – 1 тыс. 526,71 грн, премия за октябрь – 26 тыс. 182 грн, премия за ноябрь – 25 тыс. 905 грн, премия за декабрь – 30 тыс. 476 грн, материальная помощь на оздоровление – 47 тыс. 394 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), индексация – 724,69 грн.

Ее заместитель Наталья Ненюченко получила в декабре 131 тыс. 487,45 грн: оклад – 14 тыс. грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 7 тыс. грн, за работу с государственной тайной – 1,2 тыс. грн, премия – 30,8 тыс. грн, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 63 тыс. 726,53 грн, индексация – 760,92 грн.

В прошлом месяце Олег Коваль заработал 168 тыс. 143,69 грн. Его оклад в декабре составил 12 тыс. 666,67 грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 1 тыс. 380 грн, премия – 27 тыс. 867 грн, отпускные – 3 тыс. 759,38 грн, материальная помощь на оздоровление – 53 тыс. 181,20 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), командировочные – 2 тыс. 753,12 грн, индексация – 688,45 грн.

Зарплата Виталия Музыченко составила 65 тыс. 440,92 грн: оклад – 14 тыс. грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 5 тыс. 880 грн, премия – 30,8 тыс. грн, индексация – 760,92 грн.

Еще один заместитель министра – Сергей Нижинский – получил 166 тыс. 842,15 грн зарплаты. Его оклад – 14 тыс. грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 3 тыс. 360 грн, за работу с государственной тайной – 1,2 тыс. грн, премия – 30,8 тыс. грн, отпускные – 3 тыс. 792,82 грн, пересчет зарплаты за ноябрь – минус 5 тыс. 722,85 грн, командировочные за ноябрь – 3 тыс. 898,48 грн, помощь на оздоровление – 50 тыс. 376,39 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), индексация – 760,92 грн.