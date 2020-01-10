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Украина значительно сократила производство сахара

Украина значительно сократила производство сахара
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Производство сахара в Украине в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 19% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,48 млн тонн.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше чем годом ранее.

"Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение работы производственных мощностей и, как следствие, снижение производства сахара в целом", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления ассоциации Руслана Яненко.

По ее словам, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который наблюдался последние три года, существенно повлиял и на украинский рынок - сокращение посевных площадей под сахарной свеклой на 20% и уменьшение количества сырья.

Экспорт сахара из Украины значительно снизился

"Кроме того, что девять перерабатывающих предприятий в этом году не запустились, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, безусловно, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск", - заметила Яненко.

Тройка лидеров по производству сахара в Украине сохранилась: Винницкая область - 331,9 тыс. тонн, Хмельницкая - 192,8 тыс. тонн и Тернопольская - 186,4 тыс. тонн.

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Сахар, Укрцукор, производство сахара, Экспорт сахара.
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