В НБУ анонсировали значительное снижение учетной ставки

Новости Бизнеса:НБУ может более радикально снизить учетную ставку, чем планировал.

Уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

Об этом сообщил председатель Национального банка Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление".

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами ... Учетную ставка в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019, а опубликованное оно было 8 января 2020 - ред.)", - сообщил Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального снижения ключевой процентной ставки.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) решил с 13 декабря понизить учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад – до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.