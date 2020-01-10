Соцвыплаты по-новому: как будут платить в 2020 году

Новости Бизнеса:Министерство финансов с 1 января передало Министерству социальной политики контроль за частью выплат населению.

Министерство социальной политики с 2020 года изменило механизм финансирования социальных выплат, что должно позволить выдавать деньги населению гораздо быстрее. Эти субвенции превратились в бюджетные программы, сообщает пресс-служба министерства.

"С 1 января 2020 года Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций на бюджетные программы", - говорится в сообщении.

Как указано, речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплате льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме.

"Благодаря принятым решением, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", - отметил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Напомним, с 1 января 2020 года льготные категории украинцев вправе подать заявление о переходе на монетизированную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги в любое время.