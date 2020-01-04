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В Кабмине рассказали, как получить субсидии должникам

В Кабмине рассказали, как получить субсидии должникам
14:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Минсоцполитики рассказали, что субсидия должникам не назначается, но могут быть исключения.

Жилищная субсидия не назначается в случае просроченной больше месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1400 грн. Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, жилищная субсидия в случае задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке.

В то же время положением Кабмина №848 предусмотрено, что при наличии задолженности субсидия может быть назначена на основании решения комиссии местной власти с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.

"Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается комиссией", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также напомнили, что учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

В Минсоцполитике объяснили нюансы назначения субсидий

Напомним, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60,1 млрд грн, что на 8,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (52,1 млрд грн).

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

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Все по теме:

ЖКХ, Кабмин, Минсоцполитики, Субсидия, Жилищная субсидия.
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