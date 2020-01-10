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Хорошие новости от МВФ: в Украине не обанкротился ни один банк

Хорошие новости от МВФ: в Украине не обанкротился ни один банк
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Ликвидность украинских банков в прошлом году была на высшем уровне.

В 2019 году ни один банк не обанкротился, а ликвидность банков была на высшем уровне.

Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"Прибыль банковской системы (11 месяцев): 59 млрд грн (против 19,9 млрд 2018-го) ни один банк не обанкротился. Капитал и ликвидность банков на самом высоком уровне. Теперь надо кредитовать - надеюсь, что хорошие заемщики готовы к этому", - написал Рашкован.

По его словам, гривня закончила 2019 год на уровне 23,6862. Укрепление курса за год составило 14,45%, что является наилучшей динамикой в мире, которая показала относительное укрепление по отношению к другим странам.

"Бюджетный дефицит: менее 2% ВВП - в рамках утвержденных бюджетом - наконец, начинаем жить по средствам. Теперь, надеюсь, зачатки среднесрочного бюджетирования начнут приносить свои плоды. Госдолг снизился на конец года до уровня 45% ВВП при 41% долга номинированного в грн, увеличении среднего срока долга с 9 месяцев до около 2 лет и значительном снижении стоимости заимствований во всех валютах. И не говорите, что все это не важно. В 2014-2015-2016 годах все кричали про падение экономики, девальвацию, высокую инфляцию, банкротство банков, слабость государственных финансов и большой и дорогой валютный госдолг страны", - отметил Рашкован.

Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре

По его словам, еще недавно мы были немного лучше Венесуэлы, на уровне Аргентины, и гораздо хуже Турции.

"Посмотрите, до чего в этих странах привела непоследовательная монетарная и фискальная политика, и сравните с ситуацией в Украине, где работа НБУ и Минфина, и большинства правительства заслуживает как минимум уважения. Если мы хотя бы 5 - 6 лет (а лучше 10) будем усердно работать в одном и том же направлении, то все у нас получится. А если еще за эти 5 - 6 лет построим такие необходимые Украине институты управления страной и систему правосудия, то все в будущем будет получаться еще лучше и быстрее", - подчеркнул Рашкован.

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НБУ, МВФ, Нацбанк, Банк, Владислав Рашкован.
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