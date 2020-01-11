"Мины замедленного действия": Данилишин о выполнении цели по инфляции в 2019

Новости Бизнеса:Богдан Данилишин увидел угрозы для экономики в формальном выполнении цели по инфляции.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции (без оценки воздействия на народное хозяйство в целом) создало серьезные экономике проблемы и заложило "опасные мины замедленного действия" для ее функционирования в ближайшие несколько лет, отметил он в Facebook. Данилишин также подчеркнул, что потребительская инфляция в прошлом году была на самом низком уровне с 2013-го.

По его оценкам, достичь низкой инфляции удалось в результате следующего:

благоприятной конъюнктуры на мировых рынках основных товаров;

ревальвации гривны;

неоправданно жесткой монетарной политики правления НБУ.

Данилишин считает, что снижение учетной ставки началось слишком поздно, а размер снижения был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.). В данный момент учетная ставка регулятора в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции.

Глава Совета также отметил, что в низкой инфляции прошлого года есть обратная негативная сторона, которая значительно превосходит позитив. Так, шесть месяцев подряд (с мая по ноябрь) падает промышленное производство: в ноябре-2019 оно снизилось на 7,5% к ноябрю 2018 года и на 4,6% – к октябрю 2019 года.

Цены производителей за 11 месяцев 2019-го сократились на 4%, в том числе в добывающей промышленности – на 19,8%, и перерабатывающей – на 4,9%. Промышленная дефляция может стать причиной дальнейшего падения промпроизводства.

Также сокращается и отношение кредитов, выданных реальному сектору экономики, к ВВП – 21% (к 24% в 2018 году). Дефицит внешней торговли за 10 месяцев прошлого года составил $9,95 млрд.

Данилишин подчеркнул, что высокие ставки по банковским кредитам, обусловленные неадекватно завышенной учетной ставкой регулятора, значительно усложняют кредитование реального сектора экономики.

Производители вынуждены сокращать производство и увольнять работников. Еще одним негативным эффектом является отвлечение десятков миллиардов гривен в депозитные сертификаты НБУ, высокая доходность по которым обусловлена уровнем учетной ставки.

Он добавил, что неоправданно высокая учетная ставка также была определяющей для неконтролируемого притока спекулятивного иностранного капитала в ОВГЗ (за прошлый год вложения нерезидентов в ОВГЗ выросли в 18,5 раза), что создает серьезные потенциальные угрозы для стабильности финансовой системы в случае резкого оттока спекулятивного капитала в ближайшие год-два.

Для украинских банков, отметил глава Совета НБУ, вложения в ОВГЗ (в том числе из-за высокой доходности) вытеснили кредитование.