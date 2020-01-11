Украина вытеснила Китай с третьей строчки в рейтинге крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

Новости Бизнеса:Украина - третья в мире по объемам экспорта агропродукции в ЕС.

Украина за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года заняла третье место в мире среди поставщиков агропродукции в ЕС с показателем в 7,3 млрд евро.

Об этом сообщила Еврокомиссия в ежемесячном мониторинговом отчете о состоянии торговли Евросоюза агропромышленной продукцией, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС. С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро", - говорится в сообщении.

Первое место по объемам экспорта сельхозпродукции в Евросоюз за указанный период заняли США с показателем в 12,276 млрд евро, второе - Бразилия (11,743 млрд евро).

Отмечается, что объем сельскохозяйственного экспорта из Украины в ЕС ежегодно растет. По сравнению с предыдущим периодом (ноябрь 2017 - октябрь 2018) он увеличился на 41%, или на 2,1 млрд евро.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, за январь-октябрь 2019 года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 15,6 млрд долларов, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.