Скачать
Суббота, 11.01.2020
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

Украина вытеснила Китай с третьей строчки в рейтинге крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

Украина вытеснила Китай с третьей строчки в рейтинге крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС
15:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина - третья в мире по объемам экспорта агропродукции в ЕС.

Украина за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года заняла третье место в мире среди поставщиков агропродукции в ЕС с показателем в 7,3 млрд евро.

Об этом сообщила Еврокомиссия в ежемесячном мониторинговом отчете о состоянии торговли Евросоюза агропромышленной продукцией, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС. С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро", - говорится в сообщении.

Первое место по объемам экспорта сельхозпродукции в Евросоюз за указанный период заняли США с показателем в 12,276 млрд евро, второе - Бразилия (11,743 млрд евро).

Страдает от Brexit? Британия потерпела большие убытки

Отмечается, что объем сельскохозяйственного экспорта из Украины в ЕС ежегодно растет. По сравнению с предыдущим периодом (ноябрь 2017 - октябрь 2018) он увеличился на 41%, или на 2,1 млрд евро.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, за январь-октябрь 2019 года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 15,6 млрд долларов, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, Бразилия, ЕС, Китай, США, Агропродукция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Крушение лайнера: в Иране нашли виновного
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь