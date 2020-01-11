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Страдает от Brexit? Британия потерпела большие убытки

Страдает от Brexit? Британия потерпела большие убытки
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Убытки Британии из-за Brexit уже достигли $170 миллиардов.

Экономические убытки Великобритании в связи с выходом из Евроcоюза уже достигли 170 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют исследования Bloomberg Economics.

"Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов", - говорится в сообщении.

По прогнозу Bloomberg, основанном на анализе отставания страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов

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Как известно, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него.

Теперь законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС должен еще пройти через голосование в Палате лордов - премьер уже призвал ее членов не вносить никаких поправок в документ, чтобы в очередной раз не задержать процесс Brexit. Ожидается, что это соглашение вступит в законную силу уже в ближайшие недели.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Британия, Brexit.
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