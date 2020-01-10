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Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после Brexit

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Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после Brexit
06:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Алексей Гончарук поднял вопрос содействия Великобритании в получении Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

В четверг, 9 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс.

В ходе встречи они обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества после выхода Великобритании из Европейского Союза и формирования ею собственной внешней политики, сообщает Правительственный портал.

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Британии, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана, Иран. Посол заверила, что Великобритания готова оказать Украине необходимую помощь в должном расследовании авиакатастрофы.

Первым вопросом, который обсуждался на встрече, было заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС. "Мы ожидаем подписания Соглашения о политическое и торговое сотрудничество в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 г. мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – сказал Гончарук.

Также глава украинского правительства обсудил с послом упрощения визового режима для украинцев: «Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий».

Гончарук также поднял вопрос содействия Великобритании в получении Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Посол ответила, что Великобритания инициирует обсуждение этого вопроса в рамках Альянса.

Гончарук и Симонс обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

Стороны также обсудили сферы, в которых государства могут сотрудничать, в частности в части предоставления Британией технической помощи. Такие сферы включают реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины, налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".

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Сотрудничество, Алексей Гончарук, Brexit, Мелинда Симонс.
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