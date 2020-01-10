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Пятница, 10.01.2020
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Гончарук и Симонс обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

Гончарук и Симонс обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве
03:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Мелинда Симонс заверила, что Великобритания готова предоставить Украине необходимую помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симонс в ходе встречи обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - рассказал Гончарук.

Отдельно глава украинского правительства обсудил с послом Великобритании упрощение визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", - отметил Гончарук.

Стороны также обсудили налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".

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Премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Великобритании, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана.

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Алексей Гончарук, Торговое сотрудничество, Политическое сотрудничество, Мелинда Симонс.
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