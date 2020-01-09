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Четверг, 09.01.2020
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Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест

Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест
22:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым.

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала она в Twitter в четверг.

По ее словам, украинский МИД в который раз подчеркивает недопустимость несогласованных с Украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - добавила Зеленко.

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Как сообщалось, в четверг президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет "Калибр" и "Кинжал".

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Россия, МИД, Владимир Путин, Оккупированный Крым, Екатерина Зеленко.
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