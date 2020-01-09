Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест

Новости Украины:Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым.

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала она в Twitter в четверг.

По ее словам, украинский МИД в который раз подчеркивает недопустимость несогласованных с Украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - добавила Зеленко.

Вкотре наголошуємо на неприпустимості неузгоджених з Українською Стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020

Как сообщалось, в четверг президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет "Калибр" и "Кинжал".