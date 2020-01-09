Скачать
Четверг, 09.01.2020
Авиакатастрофа самолета МАУ: Рухани пообещал Зеленскому поддержку в расследовании
Авиакатастрофа самолета МАУ: Рухани пообещал Зеленскому поддержку в расследовании
Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии
Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше

Путин намерен сохранить за Россией статус "одной из ведущих морских держав"

Путин намерен сохранить за Россией статус "одной из ведущих морских держав"
17:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин заявляет, что Россия продолжит развивать свой военно-морской флот.

Президент России Владимир Путин заявил в оккупированном Севастополе, что Россия продолжит развивать свои военно-морской флот.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава российского государства провел там совещание с руководством Министерства обороны и командным составом ВМФ, посвященное его основным направлениям развития на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Путин напомнил, что "военно-морской флот всегда был и остаётся важнейшей, если не ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности".

"И в XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал он.

Российский десантный корабль заглох на полпути к Сирии

По его словам, все последние годы руководство РФ уделяло развитию ВМФ повышенное внимание, направляя на эти цели значительные ресурсы.

"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащённым по последнему слову техники", - заверил Путин.

Он планирует, что в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ должна составить 70%, и что этот показатель должен удерживаться.

"Важно учитывать, что за последнее десятилетие качество и подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились. Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно лишь при использовании передовых технологий и процессов во всём цикле создания этой техники, таких как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также при унификации вооружения и основного оборудования, наличия современных судостроительных мощностей", - добавил российский лидер.

Российский ракетный крейсер потерпел фиаско в попытке пришвартоваться в Стамбуле

Как сообщалось ранее, 9 января Путин во временно оккупированном Крыму наблюдал за пусками ракет.

В ходе этих военных учений состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".Так, согласно сообщениям,

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске и вошел в Черное море для участия в ряде военных учений.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушили спустя сутки

В прошлый раз Путин побывал на оккупированном полуострове, так же без согласования с властями Украины, в конце декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
03 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
04 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь