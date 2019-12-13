Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушили спустя сутки

Пожар на едином российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью ликвидирован в районе 8:00 по московскому времени.

В России удалось ликвидировать открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", однако в результате пожара 1 человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

"Затушили полностью в районе восьми утра", - сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Отмечается, что комиссия ОСК приступила к установлению причин пожара.

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске в четверг, 12 декабря.

Ранее сообщалось, что на "Адмирале Кузнецов", находящийся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

Площадь огня составила 600 квадратных метров. На корабле в начале пожара находились 400 человек.

Справка. Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.