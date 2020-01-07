Российский ракетный крейсер потерпел фиаско в попытке пришвартоваться в Стамбуле

Ракетный крейсер РФ не смог пришвартоваться в Стамбуле.

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

"Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" — плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле — не закончились. Около 11:00 (киевское время) 6 января целых 4 турецких буксиров честно пытались помочь поставить его на почетное место — военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море", — написал он.

Напомним, накануне российский десантный корабль заглох на полпути к Сирии.