Встреча не удалась: активисты сорвали мероприятие блогерши из РФ в Киеве (Фото)

Новости Украины:В Киеве полиция задержала активистов во время мероприятия с участием российской блогершей.

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Смолий, который отметил, что россиянка посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.

"После того, как группа активистов, в частности "Відсічі" ("Отпора" - ред.), вызвала полицию, на них напали "сторонники" блогерши. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие, просто арестовала двух активистов. На них надели наручники и выволокли по полу на улицу. Вокруг - сторонники гражданки страны-агрессора", - написал он.

Организация "Відсіч" ("Отпор") на своей странице в Facebook сообщает, что полиция, в частности, задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

"Леонид с друзьями всего лишь пришел на встречу с российской блогершей, єкс-журналисткой пропагандистского канала "Россия" Александрой Митрошиной, чтобы спросить, почему она незаконно посещала Крым", - отмечается в сообщении.

По данным "Відсічі", сначала правоохранители, которых вызвал сам активист, настойчиво требовали, чтобы тот вышел, а затем - надели на активиста наручники.

Согласно сообщению, задержанного Овчаренко повезли в райотдел полиции на ул. Голосеевская, 15, где активисту стало плохо и ему вызвали "скорую". В "Відсічі" утверждают, что активиста хотели госпитализировать, но полиция не разрешила его забрать.