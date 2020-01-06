Скачать
Понедельник, 06.01.2020
"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким

Встреча не удалась: активисты сорвали мероприятие блогерши из РФ в Киеве (Фото)

Встреча не удалась: активисты сорвали мероприятие блогерши из РФ в Киеве (Фото)
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве полиция задержала активистов во время мероприятия с участием российской блогершей.

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Смолий, который отметил, что россиянка посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.

"После того, как группа активистов, в частности "Відсічі" ("Отпора" - ред.), вызвала полицию, на них напали "сторонники" блогерши. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие, просто арестовала двух активистов. На них надели наручники и выволокли по полу на улицу. Вокруг - сторонники гражданки страны-агрессора", - написал он.

Организация "Відсіч" ("Отпор") на своей странице в Facebook сообщает, что полиция, в частности, задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

"Леонид с друзьями всего лишь пришел на встречу с российской блогершей, єкс-журналисткой пропагандистского канала "Россия" Александрой Митрошиной, чтобы спросить, почему она незаконно посещала Крым", - отмечается в сообщении.

В Киеве на арендованной квартире убили двух девушек

По данным "Відсічі", сначала правоохранители, которых вызвал сам активист, настойчиво требовали, чтобы тот вышел, а затем - надели на активиста наручники.

Согласно сообщению, задержанного Овчаренко повезли в райотдел полиции на ул. Голосеевская, 15, где активисту стало плохо и ему вызвали "скорую". В "Відсічі" утверждают, что активиста хотели госпитализировать, но полиция не разрешила его забрать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Россия, Александра Митрошина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь