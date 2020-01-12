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Приватизация: Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных

Приватизация: Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Такие хранилища планируется ввести, чтобы увеличить прозрачность процесса приватизации.

Фонд госимущества в тестовом режиме запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.

Их цель - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и цену объектов на аукционах, говорится в пресс-релизе ФГИУ.

"11 января 2020 года Фонд государственного имущества Украины ввел новые стандарты раскрытия информации по объектам приватизации. Был упрощен процесс получения информации путем запуска виртуальных комнат данных по объектам приватизации в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, которое является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта. Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по работе, финансовую отчетность и договоры.

Главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах.

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"Это революционное решение и один из элементов трансформации Фонда в открытую и ориентированную на инвестора структуру. Наша цель - упростить процесс получения инвестором достоверной информации, что является одним из главных факторов принятия инвестором положительного решения о покупке объекта", - отметил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Ожидается, что в течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающая соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую, можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

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Приватизация, Фонд госимущества, Объекты приватизации, Виртуальные комнаты данных.
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