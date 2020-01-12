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Международные аналитики прогнозируют в Украине повышение инфляции

Международные аналитики прогнозируют в Украине повышение инфляции
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение учетной ставки Нацбанка Украины до 9,5% на конец 2020 года.

Goldman Sachs прогнозирует повышение уровня инфляции в Украине в 4,1% в 2019 году до 5% в 2020-м. Об этом свидетельствуют материалы инвестиционного банка.

"Базовый темп инфляции будет оставаться умеренным. Мы ожидаем, что инфляция в годовом исчислении останется в пределах целевого диапазона на 5% ± 1 п.п. к концу года", - говорится в материалах Goldman Sachs.

Прогноз основан на предположении о стабильном снижении курса гривни.

При этом аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки Нацбанка Украины на заседании комитета по монетарной политике 30 января с нынешних 13,5% годовых до 12,5% или ниже.

Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре

Базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки на 4 п.п. - до 9,5% годовых на конец 2020 года.

Как сообщалось, НБУ с 13 декабря 2019 года понизил учетную ставку до 13,5% годовых с 15,5% годовых.

По данным Государственной службы статистики, рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

НБУ определил целевой уровень инфляции 5% ±1 п.п.

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Инфляция, Нацбанк, Goldman Sachs, Уровень инфляции.
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