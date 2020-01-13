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Понедельник, 13.01.2020
В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов
В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов
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В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов

В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:С сегодняшнего дня банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN.

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

IBAN, он же - International Bank Account Number - это международный номер банковского счета, по которому с 1 января 2020 года украинцы должны будут платить единый социальный взнос. Иными словами, плательщикам следует привыкать к новым реквизитам, поскольку средства, уплаченные по старым, им попросту вернут, и в качестве ЕСВ они засчитаны не будут

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:

код Украины UA (2 буквы)

контрольный разряд (2 цифры)

код банка (6 цифр)

сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

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Переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.

В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.

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Налоги, Банки, Счета, ЕСВ, IBAN.
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