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Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов

Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
10:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Нацбанк уточнил порядок использования текущих счетов физлиц для осуществления предпринимательской деятельности и собственных нужд.

Физлицам-предпринимателям (ФОП) средства для личных нужд необходимо перевести на текущий счет физлица после уплаты налогов, сборов и других платежей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ объяснили недавно вступившее в силу постановление о запрете использования средств ФОП в личных целях.

В регуляторе отметили, что для перевода средств на собственный счет со счета ФОП необходимо подтверждение об уплате налогов и сборов или отсутствие задолженности по ним.

Сообщается, что после уплаты налогов и сборов ФОП имеют право получить чистый доход как наличными, так и перечислять его на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.

В Нацбанке уверены, что такие изменения позволят минимизировать риски осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снизят проявления теневой экономики и развития безналичных расчетов.

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Напомним, что в сентябре бизнес содрогнулся от принятия двух законов, которые меняют правила ведения предпринимательской деятельности.

Какие изменения планируют для ФОПов?

Речь идет об обязательном использовании кассовых аппаратов для ФОПов и введении "кэшбека" покупателям, если они сообщат государству о продаже товаров без квитанции. Некоторые из предпринимателей назвали вторую норму – "стукачеством". Первая тоже не очень понравилась, напомним, что ее резко раскритиковали.

Власть объясняет такие меры значительными объемами "тенизации" экономики.

"Эти законы направлены на улучшение учета доходов предпринимателей, пользующихся преимуществами упрощенного налогообложения, вывод из тени крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой",– пояснил министр экономразвития Тимофей Милованов.

Иными словами, власть пытается остановить практику, когда крупные компании используют несколько ФОПов для ведения отчетности, тем самым избегая больших налогов.

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"ФОПам на первой группе и физическим лицам не нужно применять кассовые аппараты или же РРО – регистраторы расчетных операций, а для других эта услуга будет бесплатной",– объясняет Милованов.

Кроме того министр сообщил, что у предпринимателей будет год, чтобы подготовиться к изменениям.

IT- сфера

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с профильным комитетом Верховной Рады работают над подготовкой реформы налогообложения для IТ-отрасли, предусматривающей установление единого налога на уровне 4-7% от оборота компаний.

"Мы предлагаем обсудить единый налог для юридических лиц без ограничения оборота и предлагаем установить его на уровне 4-7%... Согласно этому режиму юрлицо-экспортер услуг будет платить единый налог и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая два ЕСВ и военный сбор", - отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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Он также отметил, что сейчас обсуждаются следующие требования к тем, кто присоединяется к такому налоговому режиму: штат свыше 10 сотрудников; доля экспорта в прибыли и доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%; средняя зарплата - не менее пяти минимальных ЗП.

Кроме того, что ранее сформулированная идея создать пятую группу ФОПов для IТ-специалистов была раскритикована, поскольку это нарушало принципы равенства налогоплательщиков и не устраняло никаких рисков в системе.

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Нацбанк, Налоги, Экономика, Реформы, ФОП.
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