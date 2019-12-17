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Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП

Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП
11:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП.

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила об увеличении размеров налогов в 2020 году. Обнародовала суммы единого налога и единого соцвзноса (ЕСВ), которые начнут действовать для физлиц-предпринимателей (ФЛП, на укр. - ФОП) со следующего месяца.

В ведомстве объясняют, что изменения в размерах налогов связаны со вступлением в силу госбюджета на 2020 год, в котором изменены прожиточный минимум (согласно принятому бюджету, составит 2123 грн) и минимальная зарплата (4723 грн в месяц).

Какими будут налоги для ФЛП с 1 января 2020 года:

  • Физические лица – предприниматели первой группы упрощенной системы налогообложения будут платить 1249,26 гривны ежемесячно (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 гривны единого налога).
  • ФЛП на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога).
  • Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик. А именно: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.

С 1 января 2020-го также изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь – за иностранного.

Налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 грн за "квадрат".

Сколько налогов будут платить ФЛП с 1 января 2020

Напомним, в период с августа по октябрь 2019 года ГНС провела всего 2,7 тыс. внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3,8 тыс (почти на 30% меньше). За указанный промежуток времени налоговая провела 1,1 тыс. плановых проверок, что на 200 меньше (на 15%), чем в августе-октябре прошлого года.

Малый бизнес в Украине: какие изменения планируют для ФОПов

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене книг учета для ФЛП. 

Что известно о новых правилах для ФЛП

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

В 2019 году в бюджет поступило свыше 300 миллиардов гривень от большого бизнеса

Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

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Налоги, Налоговая служба, Государственная налоговая служба, ЕСВ, ФЛП, ФОП.
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