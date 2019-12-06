В 2019 году в бюджет поступило свыше 300 миллиардов гривень от большого бизнеса

Новости Бизнеса:Большой бизнес с начала года уплатил более 313 миллиардов налогов.

Большой бизнес в январе-ноябре 2019 года уплатил налогов в бюджет 313,2 млрд грн, что на 26,1 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

"В течение января - ноября 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 313,2 млрд грн, а это на 26,1 млрд грн, или на 9,1% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налог на прибыль - 74,7 млрд грн, налог на добавленную стоимость - 120,4 млрд грн и акцизный налог с произведенных товаров - 57,8 млрд грн.

Доля налоговых платежей от большого бизнеса, обслуживаемого Офисом, по итогам 11 месяцев этого года, составила 55,8% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе, налог на прибыль - 74,0%, налог на добавленную стоимость - 55,1%, акцизный налог - 93,3%.