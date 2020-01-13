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Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу

Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Уполномоченный президента рассказал, что земельная реформа будет реализовываться поэтапно.

Земельная реформа в Украине будет реализовываться постепенно и поэтапно.

Об этом Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко сказал во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы.

"Президент четко задекларировал то, что земельная реформа в Украине будет реализована. Она будет реализовываться поэтапно, исходя из тех запросов общества, которые мы получили в течение трех месяцев национального диалога. За этот период была осуществлена коммуникация в режиме реального времени с сотнями профильных ассоциаций, мы объехали 17 областей Украины и провели много встреч", - сказал Лещенко.

По его словам, в результате этой работы был усовершенствован законопроект об обороте земель, принятие которого даст возможность навести порядок в земельных правоотношениях. В то же время Уполномоченный президента отметил, что это лишь один из ряда законопроектов.

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"Речь идет о 10 базовых законопроектах, начиная от децентрализации и передачи земель на места, обеспечения институтов преимущественного права, антирейдерский пакет, непосредственная программа финансирования поддержки малого и среднего товаропроизводителя, наведение порядка во всех государственных программах, вопросы, касающиеся пространственных геоданных, обеспечение надлежащей инфраструктуры, наполнение соответствующих кадастровых данных. За эти три месяца были наработаны базовые законопроекты. Часть из них в процессе рассмотрения, другая часть - готовится к рассмотрению", - сказал он.

Лещенко также отметил, что законопроекты в процессе могут меняться, совершенствоваться, дорабатываться.

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Рынок земли, Земельная реформа, Роман Лещенко.
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