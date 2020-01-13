Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал закон о противодействии земельному рейдерству.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На странице соответствующего законопроекта № 0858 отмечается, что 13 января документ возвращен с подписью Президента.

Закон, в частности, направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращения противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействие Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Как известно, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" 5 декабря 2019 года.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, документ позволит комплексно противодействовать рейдерству и на законодательном уровне создаст действенные меры предупреждения для противодействия противоправному захвату земельных участков.