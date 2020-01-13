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В КСУ рассмотрят конституционность законопроекта президента

В КСУ рассмотрят конституционность законопроекта президента
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада планирует направить в КСУ законопроект Зеленского относительно децентрализации.

Верховная Рада планирует на этой неделе направить в Конституционный Суд законопроект Президента относительно внесения изменений в Основной закон в части децентрализации.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 13 января во время заседания Согласительного совета.

"Относительно плана работы на эту неделю, я бы хотел обратить особое внимание на некоторые вопросы, инициированные Президентом Украины и определенные им как неотложные, - это внесение изменений в Конституцию по вопросам децентрализации, это законопроект 2598, мы его поставим на эту неделю. Есть предложение поддержать его и направить в Конституционный Суд для определения его соответствия статьям 157 и 158 Конституции Украины", - сказал Стефанчук.

Как известно, 13 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

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Согласно ему, для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти предлагается ввести институт префектов. Префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров Президент.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Суд, КСУ, Владимир Зеленский, Децентрализация, Руслан Стефанчук.
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