В КСУ рассмотрят конституционность законопроекта президента

Новости Украины:Верховная Рада планирует направить в КСУ законопроект Зеленского относительно децентрализации.

Верховная Рада планирует на этой неделе направить в Конституционный Суд законопроект Президента относительно внесения изменений в Основной закон в части децентрализации.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 13 января во время заседания Согласительного совета.

"Относительно плана работы на эту неделю, я бы хотел обратить особое внимание на некоторые вопросы, инициированные Президентом Украины и определенные им как неотложные, - это внесение изменений в Конституцию по вопросам децентрализации, это законопроект 2598, мы его поставим на эту неделю. Есть предложение поддержать его и направить в Конституционный Суд для определения его соответствия статьям 157 и 158 Конституции Украины", - сказал Стефанчук.

Как известно, 13 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Согласно ему, для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти предлагается ввести институт префектов. Префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров Президент.