Что рассмотрит Верховная Рада в первую рабочую неделю нового года

Новости Украины:Нардепы рассмотрят на этой недели вопросы децентрализации, отмену адвокатской монополии и расширение перечня госчиновников.

Верховная Рада намерена окончательно внести изменения в законодательство в связи с созданием Фонда развития предпринимательства, уменьшить нагрузку на Верховный суд и отсрочить окончательный переход на электронные документооборот в парламенте до 1 сентября 2020 года. Об этом свидетельствует план работы парламента на 14-17 января, опубликован на сайте ВРУ.

Во вторник, 14 января, нардепы рассмотрят законопроект, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти для направления его на заключение в Конституционный суд Украины.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта относительно создания Фонда развития предпринимательства, в который направят 2 млрд грн, которые поступят от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А также законопроект, направленный на равномерное распределение дел между судами и уменьшение нагрузки на Верховный суд и создание Бюро финансовых расследований.

Парламент намерен повторно рассмотреть с предложениями президента Украины законопроект о расширении перечня госчиновников.

Для предварительного одобрения депутатам предложен законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии и проект закона о предоставлении парламенту права образовывать вспомогательные органы.

В плане работы также есть вопросы ратификации.

В среду, 15 января, депутатам предложат проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры и изменения в Налоговый кодекс относительно повышения доступности медицинских средств, которые закупаются за средства госбюджета.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект, который откладывает окончательный переход на электронный документооборот в парламенте до 1 сентября 2020 года.

Законопроект о совершенствовании процедуры внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс административных правонарушений рассмотрят в первом чтении.

В 16:00 народные депутаты начнут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 16 января, Рада утвердит календарный план работы на следующую сессию.

Нардепы включат в повестку дня два законопроекта, принятие которых откроет для "Укравтодора" возможность привлечь дополнительное финансирование с внешних рынков. Бюджет на дороги может быть увеличен на 20 млрд грн.

Во втором чтении нардепы могут принять законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, в случае принятия которого сигареты могут подорожать на 15%.

Ряд законопроектов Рада рассмотрит в первом чтении. Это проект закона о финансовом лизинге и законопроект, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП. На повестке дня и законопроект о национальной инвентаризации лесов и вопросы ратификации.

Пятница, 17 января, начнется у нардепов с часа вопросов к правительству.

Законопроект об уголовной ответственности для "вора в законе" рассмотрят во втором чтении.

На повестке дня также проект закона о перечне, количественном составе и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

В первом чтении Рада рассмотрит изменения в закон о ВАКС и усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Во втором чтении парламент сможет проголосовать за сельскохозяйственную кооперацию.

В этот же день спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявит о закрытии II сессии IX созыва.