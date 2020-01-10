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В Украине появились три новые политические партии

В Украине появились три новые политические партии
13:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikipedia.org

Новости Украины:В Украине зарегистрированы три политические партии в прошлом году.

В 2019 году в Украине появились три новые политические партии: "Блок Владимира Сальдо", "Партия черновчан" и "Демократическая сокира", сообщается на странице Комитета избирателей Украины в соцсети Facebook.

По данным Министерства юстиции Украины, партия "Блок Владимира Сальдо" была зарегистрирована 3 апреля 2019 года; ее руководящие органы находятся в г.Херсон, председатель партии - Ирина Хруник. "Партия черновчан" была зарегистрирована 9 апреля, местонахождение - г.Черновцы, председатель - Ольга Мартынюк. Политическая партия "Демократическая сокира" зарегистрирована 21 мая в Киеве, председатель - Игорь Щедрин.

"Таким образом, в последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3 новые партии, 2018 - 1, 2017 - 3. Зато в 2016 г. было зарегистрировано сразу 42 новые партии, 2015 - 78, 2014 -36", - констатируют в КИУ.

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КИУ также отмечает тенденцию продолжения регистрации так называемых региональных партий: кроме "Партии черновчан" в Украине действуют партии "За Одесчину, "Наш дом – Одесса", ПО "Черкасчане", "Партия винничан", "Киевская община", "Белая Церковь вместе", "херсонцы" и другие. "В соответствии с законом все политические партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Также, по его словам, продолжаются манипуляции с названиями партий, в частности, более 10 партий все еще используют в своем названии слово "блок", хотя блоки уже на протяжении значительного времени не предусмотрены избирательным законодательством.

Всего в Украине по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 349 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе. При этом, по данным КИУ, участие в выборах принимает лишь незначительное количество партий. В частности, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула 21 политическая сила.

Владимир Сальдо был мэром Херсона в 2002-2012 гг. В 2015 году он вновь баллотировался на эту должность от партии "Наш край", но в ходе выборов снял свою кандидатуру. Позже стал депутатом Херсонского горсовета.

В 2016 году появилась информация о задержании Сальдо в Доминиканской республике. Сам он после возвращения сообщил, что был похищен в этой стране земляками, пригласившими его туда на деловую встречу, и провел 59 дней в заточении, где подвергся пыткам, но смог бежать. Позже брат его похитителя был убит в Доминиканской республике, Сальдо объявил вознаграждение за поиск убийцы и установления заказчика.

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Верховная Рада, Политическая партия, КИУ, Политика.
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