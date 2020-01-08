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Земельная реформа: Рада может проголосовать законопроект уже на следующей неделе

Земельная реформа: Рада может проголосовать законопроект уже на следующей неделе
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 может быть проголосован в Верховной Раде Украины в первый пленарный день 14 января.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", - написал Мушак, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в минувшую пятницу вечером.

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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Законопроект в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Алексей Мушак.
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