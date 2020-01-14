Сколько Украине нужно одолжить в этом году

Новости Бизнеса:Если не произойдет геополитических или внешних ценовых потрясений, страна может спокойно прожить этот год.

В 2020 году правительству нужно привлечь сумму, сопоставимую с 8% прогнозного ВВП страны или эквивалент 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Отмечается, что необходимая сумма финансирования, которую надо привлечь – это средства, которые покроют дефицит бюджета и позволят вовремя погасить внутренние и внешние долги.

* — эквивалент в валюте по действующему курсу, предположение о дефиците бюджета 2% ВВП

ИСТОЧНИКИ: ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ГОСДОЛГУ В 2019-2045 ГОДАХ, ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ НА 2020-2022 ГОДЫ, РАСЧЕТЫ ЦЭС

"Нужная Украине сумма по стандартам развивающихся рынков находится где-то посередине. Россия, например, почти не нуждается в финансировании, Египту для покрытия дефицита и погашения долгов нужно привлечь около 15% ВВП, Турция в 2019 году нуждалась в средствах в размере около 7% ВВП", – говорится в статье.

"Важно сделать три основные вещи: первое – в дальнейшем удерживать бюджетный дефицит низким, второе – успешно рефинансировать внутренний долг, и третье – остаться в программе МВФ, чтобы привлечь дешевые средства на внешнем рынке", – пишет автор.