Арахамия: Земля может просто заблокировать парламент

Новости Бизнеса:Арахамия убежден, что "земельный" законопроект может заблокировать работу Рады на несколько месяцев.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Учитывая то, что есть риски, что Верховная Рада может быть заблокирована на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые остались еще с прошлого года во втором чтении и так далее, а затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент ", - отметил Арахамия.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязательным отчуждением участка в течение года.

17-18 декабря и 14 января аграрии вышли на акции протеста против запуска рынка земли.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.

28 декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).