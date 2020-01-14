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Позитивная тенденция: в Украине дешевеет топливо

Позитивная тенденция: в Украине дешевеет топливо
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Украине за прошлый год подешевели все виды моторного топлива.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года подешевели бензины, дизельное топливо и сжиженный газ.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В декабре 2019 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составила 26,98 грн за 1 л, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2018 года; бензин А-95 подешевел с декабря 2018 года на 7,3% и в декабре 2019 года стоил 28,09 грн за 1 л. Дизельное топливо в минувшем месяце в среднем по стране продавалось по 27,45 грн за 1 л (на 9,1% дешевле, чем в декабре 2018 года). Сжиженный газ с декабря 2018 года по декабрь 2019 года подешевел на 13,8%, до 12,53 грн за 1 л.

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Как известно, еще в июне прошлого года наблюдался сплошной рост цен на моторное топливо в Украине: бензин А-92 по сравнению с июнем 2018 года подорожал на 1,7%, бензин А-95 — на 2%, дизельное топливо — на 7,5%, сжиженный газ — на 2,2%.

В целом потребительские цены в Украине в декабре 2019 года против ноября 2019 года уменьшились на 0,2%, против декабря 2018 года увеличились на 4,1%. За весь 2019 год цены на потребительском рынке выросли на 7,9% по сравнению с 2018 годом.

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Украина, Топливо, АЗС, Цены на бензин, Цены на топливо, Стоимость бензина.
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