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Украина урезала поставки дизтоплива из РФ

Украина урезала поставки дизтоплива из РФ
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Доля РФ на рынке дизельного топлива Украины сократилась почти на 6%.

Поставки из Российской Федерации в 2019 году составили 35,7% рынка дизельного топлива (ДТ) в Украине, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 41,5%.

Об этом сообщает пресс-центр консалтинговой группы "А-95".

"Крупнейшим источником поставок дизтоплива в Украину остается Российская Федерация, в то же время ее доля в балансе сократилась с 41,5% в 2018 году до 35,7% в 2019 году", - говорится в сообщении.

Объем импорта российского ДП в прошлом году уменьшился на 7,8% по сравнению с 2018 годом, до 2,5 млн тонн. Снижение поставок обусловлено прекращением с августа прошлого года работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс" после введения специальной пошлины на импорт дизельного топлива. В результате импорт ДП по этому трубопроводу в 2019 году сократился на 38%, до 1,23 млн т.

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Введение пошлин также привело к изменению логистической схемы поставок российского ДТ в Украину: на 98% (до 860 тыс. тонн) возросли отгрузки с трубопроводного терминала в Гомеле (Беларусь), и на 122% (до 398 тыс. тонн) прямые железнодорожные поставки через восточную границу.

Импорт дизельного топлива из Беларуси в 2019 году увеличился на 14,8% (до 2,47 млн тонн), а доля поставок из этой страны на украинском рынке выросла с 33,1% в 2018 году, до 35,4% в 2019 году. Этот рост стал возможным благодаря рекордным отгрузкам ДТ белорусскими НПЗ в августе-сентябре 2019 года (более 300 тыс. тонн в месяц), которые позволили удовлетворить спрос на украинском рынке после остановки "ПрикарпатЗападтранса".

Поставки из Литвы в 2019 году увеличились на 9,4% (до 499 тыс. тонн), а доля литовского топлива на украинском рынке ДТ выросла до 7,1%. Импорт дизтоплива по морю в 2019 году вырос на 25% (до 702 тыс. тонн). Всего же импорт ДТ за прошлый год увеличился на 6,9%, до 6,18 млн тонн.

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Сам же рынок ДТ в Украине за прошлый год вырос на 7,3% по сравнению с 2018 годом, до 6,99 млн тонн. Это максимальное значение за весь период наблюдений (с 2004 года).

Внутреннее производство дизельного топлива выросло за 2019 год на 10% в сравнении с 208 годом, до 812 тыс. тонн.

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Топливо, РФ, Импорт, АЗС, Дизельное топливо.
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