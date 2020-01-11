Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"

Новости Бизнеса:Правительство уже начало с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и древесины.

2020 год станет годом детенизации украинской экономики и уже ведется работа в нескольких направлениях.

Об этом 11 января в ходе совещания с регионами по борьбе с теневыми рынками заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил глава правительства на своей странице в Facebook.

"Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики", - отметил Гончарук.

По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября 2019 год подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-их, принятый Верховной Радой 30 октября 2019.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины.

29 сентября правительство одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Им предполагалось, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

20 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ожидало скорейшего принятия закона о легализации игорного бизнеса. Однако, поскольку депутаты провалили законопроект, Кабмин отдал поручение за день прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали залы с игровыми автоматами. Уже в течение первых суток МВД отчитался о закрытии почти 5300 игорных заведений. Еще о закрытии 43 таких заведений сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить проблему нелегального оборота топлива. А уже 28 декабря СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.