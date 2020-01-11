Скачать
Суббота, 11.01.2020
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"

Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство уже начало с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и древесины.

2020 год станет годом детенизации украинской экономики и уже ведется работа в нескольких направлениях.

Об этом 11 января в ходе совещания с регионами по борьбе с теневыми рынками заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил глава правительства на своей странице в Facebook. 

"Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики", - отметил Гончарук.

По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины", - подчеркнул Гончарук.

В Украине активно пресекают деятельность нелегальных АЗС

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября 2019 год подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-их, принятый Верховной Радой 30 октября 2019.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины.

29 сентября правительство одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Им предполагалось, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Верланов: Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках

20 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ожидало скорейшего принятия закона о легализации игорного бизнеса. Однако, поскольку депутаты провалили законопроект, Кабмин отдал поручение за день прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали залы с игровыми автоматами. Уже в течение первых суток МВД отчитался о закрытии почти 5300 игорных заведений. Еще о закрытии 43 таких заведений сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить проблему нелегального оборота топлива. А уже 28 декабря СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, АЗС, Игорный бизнес, Детенизация экономики, Алексей Гончарук, Учет древесины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь