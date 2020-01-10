Верланов: Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках

Новости Бизнеса:Налоговая оштрафовала нелегальные АЗС почти на 100 миллионов.

По фактам незаконного оборота топлива с 13 Декабря 2019 года по 8 января 2020 года Государственная налоговая служба насчитала 99,185 млн грн штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки в акцизных накладных в Едином реестре выписаны штрафы на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, за указанный период сотрудники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установили 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложены штрафы на сумму 11,75 млн грн ). Кроме того, по факту безлицензионного производства топлива налоговая наложила штраф еще на одного нарушителя в размере 1 млн грн.

"Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива", - прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Он отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет проявлять и прекращать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и о безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Как сообщалось, ранее Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.