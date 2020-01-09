Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС

Новости Украины:КГГА призывает владельцев нелегальных АЗС немедленно демонтировать их.

Власти столицы призвали владельцев нелегальных автозаправочных станций немедленно и добровольно демонтировать их.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его информации, сегодня были демонтированы такие станции на улице Электриков, 14, а также на улице Харченко, 55, а всего за последние три года в столице демонтировали более 300 объектов, представляющих значительную опасность жизни и здоровью людей.

"Предупреждаем всех владельцев таких нелегальных станций: необходимо немедленно демонтировать их добровольно, поскольку мы вынуждены будем это сделать принудительно усилиями Департамента городского благоустройства и спасателей", - сказал Пантелеев.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам до 9 января 2020 года закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине.