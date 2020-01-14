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Мощный аудит: премьер обещает тотальные проверки лесхозов

Мощный аудит: премьер обещает тотальные проверки лесхозов
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук анонсировал аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса

В некоторых областях проведут в ближайшее время аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил журналистам во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства.

"В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой лесов, независимо от формы собственности, ведь есть государственные леса, а есть коммунальные лесхозы. Независимо от того, кому подчинено предприятие, оно должно работать по закону", - сказал Гончарук.

По его словам, для проверок определили приоритетные области - Ривненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

"Лесным схемам - нет!": Гончарук ищет честных чиновников

Как известно, 11 января Гончарук дал поручение обеспечить с 1 февраля в Украине полноценное функционирование централизованного учета древесины, а также поручил МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции непрерывно предотвращать незаконной вырубки лесов и выявлять нарушения.

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Гослесагентство, Алексей Гончарук, Аудит.
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