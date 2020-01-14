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Дефицит уменьшается: Украина показала яркий рост внешней торговли

Дефицит уменьшается: Украина показала яркий рост внешней торговли
17:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Дефицит торговли Украины товарами за 11 месяцев вырос на 5,7%.

Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2019 года составил 9,37 млрд долл., что на 504,2 млн долл., или 5,68% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, за 11 месяцев 2019 года экспорт товаров составил 45 млрд 963,3 млн долл. США, что на 6,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. Импорт за этот период составил 55 млрд 337,0 млн долл., или на 6,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило 9 млрд 373,7 млн долл., тогда как за январь-ноябрь 2018 года отрицательное сальдо составило 8 млрд 869,5 млн долл.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и за январь-ноябрь 2018 года, составил 0,83.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, дефицит внешней торговли Украины товарами за десять месяцев 2019 года превысил 11 млрд долларов.

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Украина, Экспорт, Импорт, Госстат, Дефицит.
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