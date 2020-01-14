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Новой таможне - быть: Рада приняла важный закон

Новой таможне - быть: Рада приняла важный закон
19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Верховная Рада приняла в целом законопроект об объединении новой таможни

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины.

Законопроект № 2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы предусматривает внесение изменений в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб Украины.

Кроме этого, по словам автора законопроекта, он вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

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Кроме этого, проектом Закона предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

При подготовке ко второму чтению в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступило 116 поправок, большинство из которых были учтены.

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Верховная Рада, ГНС, Новая таможня.
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