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Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию

Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию предусматривающие право парламента создавать консультативные и совещательные органы.

Верховная Рада своим постановлением предварительно одобрила (первое чтение) законопроект № 1028 об изменениях в ст. 85 Конституции Украины, предусматривающих возможность создания парламентом консультативных и совещательных органов.

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов.

29 октября Конституционный суд постановил, что положения документа соответствуют Основному закону.

Инициатор законопроекта президент Украины Владимир Зеленский - предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". Эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

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Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой смогут войти не только парламентарии, но и профильные специалисты в области права.

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Верховная Рада, Конституция, Владимир Зеленский, Совещательные органы.
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