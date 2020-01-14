Скачать
Вторник, 14.01.2020
Повестка дня Рады: отмена депутатской монополии и вопросы ратификации
Повестка дня Рады: изменения в госбюджет 2020 и закон о труде
Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана
Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана
Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона
Барселона впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона
14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне

Повестка дня Рады: отмена депутатской монополии и вопросы ратификации

Повестка дня Рады: отмена депутатской монополии и вопросы ратификации
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии и проект закона о предоставлении парламенту права образовывать вспомогательные органы.

Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный Президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.

Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным.

Второй вопрос повестки дня - рассмотрение законопроекта №1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". Согласно этой законодательной инициативе, Президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.

Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта №1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Так, статья 157 предусматривает, что Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. С другой стороны, статьей 158 определено, что законопроект о внесении изменений в Основной закон, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в ВР не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. В то же время парламент в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта №2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства". Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн.

Что рассмотрит Верховная Рада в первую рабочую неделю нового года

Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона №2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру.

На повторное рассмотрение с предложениями Президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины" (№0970). В ноябре 2016 года пятый Президент Петр Порошенко ветировал этот закон.

Кроме того, 14 января ВР планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата. В повестке дня не указано, о ком именно идет речь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Повестка дня Рады, Отмена депутатской монополии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
05 Продукты, которые сохранят кожу молодой и упругой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все руководство налоговой службы Одесской области отстранено
В Одессе отстранили все руководство налоговой службы
Пробки в Киеве: где перекрыто движение
Пробки в Киеве: где перекрыто движение
Курс валют на 14 января: доллар немного снизился
Курс валют на 14 января: доллар немного снизился
Старый Новый год 2020: красивые поздравления на украинском языке
Старый Новый год 2020: красивые поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь