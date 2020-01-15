Скачать
Среда, 15.01.2020
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

"Укртатнафта" против закупок "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

"Укртатнафта" против закупок "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании
04:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укртатнафта" просит Владимира Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании.

АО "Укртатнафта" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предотвратить потенциальный импорт государственной компанией "Нафтогаз Украины" нефтепродуктов Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Согласно пресс-релизу "Укртатнафты", соответствующее письмо направлено главе государства, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову, а также главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Компания ссылается на опубликованную 13 января "Экономической правдой" информацию о планах "Нафтогаза" и "Укртранснафты" по импорту созданным в октябре 2019 года ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродуктов "Белорусской нефтяной компании" (БНК) с Мозырского НПЗ, а также на решения руководящих органов "Нафтогаза" и "Укртранснафты".

"Укртатнафта" указывает, что среди акционеров НПЗ - компании "Роснефть" и "Газпромнефть", а сам завод зависит от поставок российской нефти.

"Роснефть и "Газпромнефть" находятся под санкциями в Украине согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года. "Укртатнафта" считает, что вышеуказанные торговые операции если прямо и не нарушают закон, но, по меньшей мере, "токсичными", поскольку фактически были инициированы украинскими государственными компаниями НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" с предприятиями, которые имеют акционерами санкционные компании, способствовавшие аннексии части территории Украины", – говорится в заявлении.

"Укртатнафта" также пожаловалась на то, что "Укртранснафта", заинтересованная в увеличении объемов поставки нефти, не обратилась за ценовым предложением к отечественному производителю, а создала ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и согласовала заключение им контракта с иностранным поставщиком. В компании в целом считают неуместным создание ООО.

"Развертывание частной деятельности под управлением фактически государственных компаний может привести к причинению вреда деятельности государственных компаний. Увеличение импорта нефтепродуктов – это снижение производства нефтепродуктов в Украине, сокращение объемов транспортировки нефти ОАО "Укртранснафта", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в октябре 2019 года "Нафтогаз Украины" одобрил создание в нефтяном дивизионе группы ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", деятельность которого будет направлена на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"

Акционерами "Мозырский НПЗ" являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58% акций, является операционной компанией "Газпромнефти"), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефтепродукты, Нафтогаз, Закупки, Владимир Зеленский, Укртатнафта, Белорусская нефтяная компания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
04 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
05 Два новых комитета: Кабмин расширяется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
Нардепы обеспечат безопасность журналистов
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Почему Меган Маркл &quot;не обязательно&quot; было присоединяться к семейному совещанию
Почему Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь