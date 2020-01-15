Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"

Новости Украины:Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами". Документ обнародован на сайте Президента.

В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который стал базовым для медицинской реформы.

В июне 2019 года бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что через Верховную Раду пытаются протащить законопроекты, которые должны вывести учреждения Национальной академии медицинских наук Украины и больницу "Феофания" за скобки медицинской реформы, сняв требование к ним заключить договоры с Национальной службой здоровья в рамках Программы медицинских гарантий. В июле Супрун сообщила, что законопроект, с помощью которого хотели оставить "Феофанию" и учреждения НАМНУ без доступа для всех украинцев, был провален.