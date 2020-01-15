Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США

Новости Украины:Украина и США имеют "отношения подлинного партнерства".

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы подготовка визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также их встречи в Белом доме была ускорена. Об этом проинформировал во вторник, 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Над этим визитом работа ведется уже давно... Я дважды напомнил об этом президенту Трампу (во время вручения верительных грамот – ред.), и он немедленно на это отреагировал, сказав одному из своих помощников, что действительно, по его мнению, этот визит нужно ускорять", - отметил украинский посол.

Он подчеркнул, что сейчас усилия концентрируются не на сроках, а на наполнении пребывания Президента Украины в Соединенных Штатах. "У нас видение такое, что этот визит должен быть не ради "галочки" или даже часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум привести к подписанию серьезных документов – целый ряд их сейчас готовится", - отметил Ельченко.

Кроме того, по словам посла, программа визита Президента Украины должна была бы охватывать, помимо посещения Вашингтона, также деловые поездки в другие города и регионы США.

"Прежде всего, я знаю, что у нас есть большой интерес к посещению Калифорнии. Плюс в этом году у нас в планах – открытие нового Генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон", - отметил посол, добавив, что было бы хорошо охватить эти компоненты во время визита.

По его словам, должна быть проработана также "серьезная экономическая составляющая". Он пояснил, что товарооборот между Украиной и США растет, но есть много нереализованных проектов. "Возможно, во время визита эта мощная бизнес-часть создаст хороший фон для политической составляющей встреч", - подчеркнул Ельченко.

В то же время он подтвердил, что сейчас Украина и США имеют "отношения подлинного партнерства".

"Это ощущается как на личном уровне, так и на формальном. Я провел несколько встреч в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности – везде чувствуется очень теплое отношение", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, он отметил, что лично Трамп положительно относится к Зеленскому.

"Он (Дональд Трамп – ред.) сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о Президенте Зеленского. Он уже говорил (с украинским Президентом - ред.) несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит", - подчеркнул посол Украины в США.